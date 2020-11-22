22 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri ABD'de Kovid-19'a karşı Pfizer ve Biontech aşısının vurulma tarihi...

ABD'de Kovid-19'a karşı Pfizer ve Biontech aşısının vurulma tarihi...

ve 'in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ve yüzde 95 etkili olduğunu açıkladığı aşısının onayı için Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurusunun ardından, aşılamanın başlayacağı muhtemel tarih belli oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2020 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020
ABONE OL
ABD'de Kovid-19'a karşı Pfizer ve Biontech aşısının vurulma tarihi...

Pfizer ve Biontech aşısı için ABD'de düğmeye basıldı. Aşılamanın prosedürü ve yapılacağı tarih belli oldu.

ABD'de Kovid-19'a karşı Pfizer ve Biontech aşısının vurulma tarihi...

Pfizer ve Biontech'in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ve yüzde 95 etkili olduğunu açıkladığı aşısının onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurusunun ardından, aşılamanın en erken 13 Aralık'ta başlayacağı tahmin ediliyor.

ABD'de Kovid-19'a karşı Pfizer ve Biontech aşısının vurulma tarihi...

Trump yönetiminin Kovid-19 aşısı çalışmalarına yönelik başlattığı "Warp Speed Operasyonu" Başkanı Moncef Slaoui, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Aşıyı onaylandıktan sonra, 24 saat içinde aşılama merkezlerine göndermeyi planlıyoruz." dedi.

ABD'de Kovid-19'a karşı Pfizer ve Biontech aşısının vurulma tarihi...

Slaoui, onayın ise 11 ya da 12 Aralık gibi sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

ABD'de Kovid-19'a karşı Pfizer ve Biontech aşısının vurulma tarihi...

Aşılama işlemlerine ilk olarak sağlık çalışanlarından başlanması bekleniyor.

ABD'de Kovid-19'a karşı Pfizer ve Biontech aşısının vurulma tarihi...

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA