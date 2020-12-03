03 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 45 milyonu geçti

Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 45 milyonu geçti

Dünya genelinde hızla yayılan salgınından başarıyla çıkanları sayı da artıyor. Worldometers'in verilerine göre dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 45 milyonu geçti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2020
ABONE OL
Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 45 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 45 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 45 milyon 1637 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 8 milyon 973 bin 373, ABD'de 8 milyon 462 bin 434, Brezilya'da 5 milyon 698 bin 353 ve Rusya'da 1 milyon 859 bin 851 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 268 bin 358'e ve Kolombiya'da 1 milyon 225 bin 635'e ulaştı.

TÜRKİYE'NİN VERİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'de 2 Aralık itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 414 bin 141 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde halen tedavi altında 18 milyon 403 bin 143 kişi bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelindeki vaka sayısı 64 milyon 915 bin 422'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 500 bin 642 kişi hayatını kaybetti.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Aşılamada yol haritası nasıl olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haberde uyardı: Aşı karşıtlığı... AŞILAMADA YOL HARİTASI NASIL OLACAK? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA HASÖKSÜZ A HABER'DE UYARDI: AŞI KARŞITLIĞI...
Uzman isim açıkladı! İşte koronavirüs ve grip arasındaki fark UZMAN İSİM AÇIKLADI! İŞTE KORONAVİRÜS VE GRİP ARASINDAKİ FARK
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 165 milyona yaklaştı DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 165 MİLYONA YAKLAŞTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA