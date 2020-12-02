02 Aralık 2020, Çarşamba
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Son dakika: Pfizer/BioNTech aşısında flaş gelişme: Onaylandı

Son dakika haberi... 'de koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren / aşısının kullanımını resmi olarak onaylandı. Aşının gelecek haftadan itibaren İngiltere genelinde mevcut olacağı belirtildi. , öncelikli olarak aşılanacak gruplara ilişkin son tavsiyelerini yakında yayınlayacaklarını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Son dakika: Pfizer/BioNTech aşısında flaş gelişme: Onaylandı

- aşısının kullanımını onayladığını ve önümüzdeki haftadan itabaren ülke genelinde kullanılacağını açıkladı.

İngiliz hükümeti sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Hükümet, bugün Bağımsız İlaç ve Sağlık Ürünleri Yönetmeliğii Ajansı (MHRA)tarafından tavsiye edilen Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşını onaylamayı kabul etmiştir. Aşı, bir sonraki adımdan itibaren İngiltere genelinde kullanıma sunulacak" ifadeleri kullanıldı.

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