Herkesin ümitle beklediği koronavirüs aşısı hakkında flaş gelişme! "Aşının klinik verilerini iyi incelemediler" sözleri kafa karıştırdı
ABD’de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, İngiltere'nin Pfizer'in koronavirüs aşısını onaylayarak acele ettiğini ve klinik verilerin iyi incelenmediğini belirtti.
ABD'de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, İngiltere'nin Pfizer'ın koronavirüs (Covid-19) aşısını onaylayarak acele ettiğini belirterek, klinik deneylerde ortaya çıkan verileri yeterince iyi incelemediğini ifade etti.
DETAYLI İNCELENMEDİ!
Amerika'nın pandemiyle mücadelesinin önde gelen üyelerinden Dr. Anthony Fauci, İngiltere'nin sağlık yetkililerinin aşı deneme verilerini ABD yetkililerinin yaptığı gibi 'dikkatli' incelemediğini söyledi.
İNGİLTERE ONAYLAMIŞTI
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıyı onaylamıştı.
İNGİLTERE DİKKAT ETMEDİ
ABD'nin verileri detaylı incelediğini belirten Fauci, "Amerikan halkına bunun güvenli ve etkili bir aşı olduğunu garanti etmek için verileri çok dikkatli bir şekilde inceliyoruz. FDA ile düzenleyici bir yaklaşımın altın standardına sahibiz. İngiltere bunu o kadar dikkatli yapmadı" dedi.
Fauci, İngiltere'nin aşıya onay vermesi konusunca aceleci davrandığını belirtti.
TESCİLLENEN İLK KOVİD-19 AŞISI
Mesajcı Ribo Nükleik Asit (mRNA) temelli aşı adayı, dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı oldu.
Aşı, 10 ay gibi kısa bir sürede klinik öncesi geliştirme çalışmaları ve 3 aşama klinik denemeleri tamamlayarak onay almayı başardı.
KLİNİK DENEMELER SÜRÜYOR
Aşı, formülündeki RNA bileşim sayesinde Kovid-19'u etkisiz kılan kan şekeri enzimleri ile alımlayıcı-bağlayıcı İmmünoglobulin G antikorlarını harekete geçirmeyi, hücre düzeyinde bağışıklık tepkisi yaratan CD4+ ve CD8+ glikoproteinlerini artırmayı amaçlıyor.
ABD'de Pfizer, Çin'de Fosun Pharma ilaç firmalarının üretim lisansını aldığı aşı adayı için 1'inci ve 2'nci aşama klinik denemelerinin Almanya'da yürütülmesinin ardından 27 Temmuz'da ABD, Arjantin ve Almanya'nın aralarında olduğu ülkelerde 30 bin sağlıklı gönüllünün katılması hedefiyle 3. aşama klinik denemeler başlatılmıştı.
VİRÜSE KARŞI YÜZDE 95 ETKİLİ
Pfizer ve BioNTech, 18 Kasım'da 3'üncü aşama klinik denemelerini tamamladığını, aşı adayının virüse karşı bağışıklık sağlamada yüzde 95 etkili olduğunu bildirmişti.
Şirketler, aşı adayının acil kullanımına izin verilmesi için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile Avrupa İlaç Ajansına (EMA) başvurularda bulunmuştu.
ÇOK SAYIDA ÜLKE ÖN ANLAŞMALAR YAPTI
Şirketler, aşının tedariki için ABD, Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Kanada ve Japonya ile anlaşmalar yaptı. ABD hükümeti, aşı adayının başarılı olması halinde 100 milyon doz aşı satın almak için 1,95 milyar dolar taahhüt ederken, AB Komisyonu aşıdan 300 milyon doz, İngiltere 40 milyon doz, Kanada 20 milyon doz, Japonya ise 120 milyon doz satın almak üzere ön sözleşme imzalamıştı.