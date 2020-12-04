Açıklamada, "Gazze'deki tüm camilerin Cumartesi günü doğumundan bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasına karar verildi" denildi. Gazze İçişleri Bakanlığı da taziye merasimlerinin ve toplantıların yasaklanacağını, etkinlik salonlarının, restoranların ve kafelerin kapatılacağını belirtti.