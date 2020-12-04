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Gazze'de koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler kapatılacak

Son dakika haberi... 'de Covid-19'la mücadele kapsamında camilerin kapatılması kararlaştırıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Gazze'de koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler kapatılacak

'de Evkaf ve , yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasını durdurmak amacıyla tüm camilerin Cumartesi gününden itibaren kapatılacağını duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki Evkaf ve Diyanet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasının önlenmesi kapsamında tüm camilerin kapatılması kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Gazze'deki tüm camilerin Cumartesi günü doğumundan bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasına karar verildi" denildi. Gazze İçişleri Bakanlığı da taziye merasimlerinin ve toplantıların yasaklanacağını, etkinlik salonlarının, restoranların ve kafelerin kapatılacağını belirtti.

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 827 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 23 bin 23'e yükseldi.

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