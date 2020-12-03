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Haberler Dünya Haberleri Son dakika... Fransa'dan skandal Dağlık Karabağ açıklaması! Sözde Dağlık Karabağ'ı bağımsız devlet olarak tanıdılar! Flaş Türkiye detayı!

Son dakika... Fransa'dan skandal Dağlık Karabağ açıklaması! Sözde Dağlık Karabağ'ı bağımsız devlet olarak tanıdılar! Flaş Türkiye detayı!

'da Senato'nun ardından Parlamento da " Cumhuriyeti'ni" tanınması kararını onayladı. Fransa hükümeti ayrıca "'nin Dağlık Karabağ ihtilafındaki rolü nedeniyle 'ne (AB) üyelik sürecini Avrupalı ortaklarıyla yeniden değerlendirmesi" çağrısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
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Son dakika... Fransa'dan skandal Dağlık Karabağ açıklaması! Sözde Dağlık Karabağ'ı bağımsız devlet olarak tanıdılar! Flaş Türkiye detayı!

'da Senato'dan sonra de, hükümete, sözde " Cumhuriyeti'ni" tanıması çağrısında bulunan kararı onayladı. Meclis'te sembolik değere sahip karar, 3 "hayır" oyuna karşı 188 "evet" oyuyla kabul edildi. 16 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

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Kararda, Dağlık Karabağ sorununun nihai çözüme kavuşturulması ve sivil halkın güvenliğinin güvence altına alınması gerektiği belirtildi.

Fransız hükümetinden Avrupalı ortaklarıyla Dağlık Karabağ bölgesine insani yardımları ulaştırması istendiği belirtilen kararda, Fransız hükümetine "Türkiye'nin Dağlık Karabağ ihtilafındaki rolü nedeniyle Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini Avrupalı ortaklarıyla yeniden değerlendirmesi" çağrısında bulunuldu.

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ÇAĞRI YAPILDI

Kararda, Fransız hükümetine sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıma çağrısı yapıldı.

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Meclis'te yaptığı açıklamada, sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıma çağrısını kabul etmediğini belirterek, "Ermeni dostlarımızın kendisi bunu istemedi. Böyle bir karar alınırsa kendi kendimizi (AGİT) Minsk Grubundan çıkarmış oluruz ve arabulucu rolümüzden vazgeçmiş oluruz." dedi.

Söz konusu karar kabul edilmesine karşın, Azerbaycan ile arasında imzalanan ateşkes anlaşmasında, Dağlık Karabağ'ın statüsünü belirten unsur bulunmuyor.

Ayrıca Birleşmiş Milletler'e () göre, Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor.

Meclis ve Senato'nun bu yönde karar kabul etmesinde Ermeni lobisinin etkisi olduğu değerlendiriliyor. Fransa, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı ülkelerden biri olarak Dağlık Karabağ sorununda tarafsızlığını yitirmekle ve Ermenistan'a destek vermekle eleştiriliyor.

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