Rusya'da 12 farklı şehirde 26 kadın öldüren seri katil yakalandı

Rusya'nın konuştuğu 12 farklı şehirde toplam 26 yaşlı kadını öldürdüğü iddia edilen ve 'Volga Manyağı' olarak bilinen seri katille ilgili yeni gelişme yaşandı. Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Radik Tagirov'un Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da yakalandığını açıkladı.