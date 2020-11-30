Son dakika: İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan öldürüldü
Son dakika haberleri... İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan'ın Suriye-Irak sınırında insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğü iddia edildi.
DÜNYA DHA
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Al Arabiya'nın haberine göre, İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, Suriye-Irak sınırında insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğü iddia edildi. Saldırıda İHA'nın Shahdan'ın içinde bulunduğu aracı hedef aldığı iddia edildi.
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