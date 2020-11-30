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Son dakika: İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan öldürüldü

Son dakika haberleri... 'ın Suriye-Irak sınırında insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğü iddia edildi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Son dakika: İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan öldürüldü

Al Arabiya'nın haberine göre, İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, Suriye-Irak sınırında insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğü iddia edildi. Saldırıda İHA'nın Shahdan'ın içinde bulunduğu aracı hedef aldığı iddia edildi.

Detaylar gelecek...

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