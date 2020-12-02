Çin’de içler acısı fotoğraf | 'Sosis’ yapacaklardı! 40 köpek bulundu

Olay, Çin'in Siçuan eyaletindeki Leshan kentine bağlı Huilong köyünde meydana geldi.

Yasadışı bir mezbahada, öldürülmek üzere bekleyen 40 köpek bulundu. İnsan hakları savunucuları, köpeklerin öldürülerek 'sosis' yapılacağını belirtti.

Kafeslerde tutulan labrador ve golden retriever cinsi köpeklerin çalıntı oldukları ifade edildi. İşletme sahiplerinin, müşterileri aramak için Çin mesajlaşma uygulaması WeChat'te canlı köpeklerin fotoğraflarını paylaştıkları iddia ediliyor.

Müşterilerin ise fotoğraflara göz atarak köpekleri seçerek öldürülmesini ve sosis haline getirilmesini isteyebildiği öğrenildi.

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