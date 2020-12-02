02 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | İran’dan "nükleer" atak! Ruhani karşı çıkmıştı...

SON DAKİKA | İran’dan "nükleer" atak! Ruhani karşı çıkmıştı...

İran’da Anayasayı Koruyucular Konseyi, uranyum zenginleştirme oranını en az yüzde 20’ye çıkaracak ve () kapsamında uygulanan Ek Protokol'den ayrılmayı öngören yasa tasarısını onayladı. İran , bu tasarıya karşı çıkmıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2020
ABONE OL
SON DAKİKA | İran’dan nükleer atak! Ruhani karşı çıkmıştı...

İran'da nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi suikastı sonrası nükleer faaliyetleri hızlandıracak ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol'den ayrılmayı öngören yasa tasarısı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylandı. "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" adıyla meclise sunulan yasa tasarısı, 290 milletvekilinin bulunduğu İran Meclisinde 251 oyla kabul edildi. İran Meclisinde kabul edilen yasa tasarısını Anayasayı Koruyucular Konseyi onayladığını duyururken, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf onaylanan tasarıyı uygulanması için İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye iletti.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Meclisten geçen yasayı 15 gün içerisinde uygulamaya sokması gerekiyor.

Söz konusu yasa tasarısıyla İran, uranyum zenginleştirme oranını en az yüzde 20'ye çıkartırken Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol'den ayrılma hakkına sahip oluyor.

RUHANİ TASARIYA KARŞI ÇIKMIŞTI

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer faaliyetleri hızlandıracak ve NPT kapsamında uygulanan ek protokollerden ayrılmayı öngören yasa tasarısını eleştirerek, "Tasarı diplomatik sürece zarar verebilir" ifadesini kullanmıştı.

Tahran eski Büyükelçisi Bozkurt Aran: Muhsin Fahrizadenin öldürülmesi diplomatik bir atak TAHRAN ESKİ BÜYÜKELÇİSİ BOZKURT ARAN: MUHSİN FAHRİZADE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ DİPLOMATİK BİR ATAK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA