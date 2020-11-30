İngiltere'de koronavirüsten ölüm sayıları arttı
Koronavirüs salgınının Avrupa'daki merkezlerinden İngiltere'de ölü sayıları her geçen gün artıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 204 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
DÜNYA DHA
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İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 330 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 205 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 629 bin 657'ye yükseldi.
İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 330 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 205 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 629 bin 657, toplam can kaybı ise 58 bin 448 olarak duyuruldu.
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