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Türkiye'den İranlı bilim insanı Fahrizade'ye yapılan suikast hakkında açıklama

İranlı ’nin Tahran’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi hakkında açıklama yapan , "İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade’nin Tahran’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Bu menfur cinayeti kınıyor, Hükümeti ile merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020
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Türkiye'den İranlı bilim insanı Fahrizade'ye yapılan suikast hakkında açıklama

İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade, Tahran'daki suikastte hayatını kaybetti. Türkiye, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin suikastine tepki gösterdi.

TÜRKİYE'DEN KINAMA

Bakanlık, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Bu menfur cinayeti kınıyor, İran Hükümeti ile merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime ve faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türüne karşı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, söz konusu eylemi gerçekleştirenlerin açığa çıkarılmasının ve adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyor, tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgede tırmanmaya yol açacak girişimlerden kaçınmaya davet ediyoruz."

İSRAİL'İN LİSTESİNDEYDİ

Tahran'da suikaste uğrayan İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade, İsrail'in hedefindeki kişi olarak öne çıkıyordu.

Aynı zamanda Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı ve askeri bir kurum olan İmam Hüseyin Üniversitesi'nde fizik profesörü olarak görev alan Fahrizade, askeri alandaki faaliyetleriyle de bilinen bir isimdı.

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