Son dakika: İran asıllı akademisyenin otomobili şarampole devrildi

Ayrıca, sürücü Mehdi Zolfaghari'nin önce İran'dan Tayland'a iltica ettiği, daha sonra da 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınma talebinde bulunarak Amerikan vatandaşlığına geçtiği ve University of California'da akademisyenlik yaptığı öğrenildi.