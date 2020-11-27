Son dakika:O suikastte İsrail parmağı: İran Dışişleri Bakanı açıkladı

UMUTSUZ SAVAŞ KIŞKIRTICILIĞI

Zarif, Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik suikasta ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

İranlı üst düzey bir bilim insanının teröristler tarafından hedef alındığını ifade eden Zarif, "Bu alçaklık, İsrail'in rolüne dair ciddi belirtilerle birlikte faillerin umutsuz savaş kışkırtıcılığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.