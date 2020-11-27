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Son dakika:O suikastte İsrail parmağı: İran Dışişleri Bakanı açıkladı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik suikaste ilişkin açıklamalarda bulundu. Zarif, suikastte 'in ciddi rolüne olduğuna yönelik belirtilerin olduğunu belirtti. Zarif "Bu alçaklık, İsrail'in rolüne dair ciddi belirtilerle birlikte faillerin umutsuz savaş kışkırtıcılığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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Son dakika:O suikastte İsrail parmağı: İran Dışişleri Bakanı açıkladı

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın nükleer programının mimarlarından bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik terör saldırısında 'in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söyledi.

UMUTSUZ SAVAŞ KIŞKIRTICILIĞI

Zarif, Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik suikasta ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

İranlı üst düzey bir bilim insanının teröristler tarafından hedef alındığını ifade eden Zarif, "Bu alçaklık, İsrail'in rolüne dair ciddi belirtilerle birlikte faillerin umutsuz savaş kışkırtıcılığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

DEVLET TERÖRÜNÜ KINAMA ÇAĞRISI

Zarif, "İran, uluslararası topluma, özellikle de Avrupa Birliği'ne utanç verici çifte standartlarına son verme ve bu devlet terörünü kınama çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade, Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybetmişti. İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.

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