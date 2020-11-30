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BM açıkladı: Nijerya'daki terör saldırısında 110 çiftçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler, 'nın kuzeydoğusunda Borno eyaletinde, terör örgütü 'ın düzenlediği saldırıda 110 çiftçinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.11.2020
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BM açıkladı: Nijerya'daki terör saldırısında 110 çiftçi hayatını kaybetti

BM İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, basın mensuplara yaptığı açıklamada, dün, teröristlerin eyalete bağlı Garin Kwashebe köyünde pirinç tarlasında çalışan çiftçilere saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 110 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Kallon, "Bu saldırı çok korkunç. Bu acımasız saldırıda hayatını kaybeden sivillerin ailelerine içten başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralılara acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Saldırıda çok sayıda kadının da kaçırıldığını ifade eden Kallon, hükümetin kaçırılanları bulmak için harekete geçmesi çağrısında buldu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ise saldırıyı kınayarak, "Bu anlamsız cinayetlerle tüm ülke yaralandı." dedi.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde saldırıda 44 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürülmüştü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

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