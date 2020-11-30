Twitter ve Google'dan Türkiye manipülasyonu: Fransa'daki şiddet görüntülerini Türkiye diye çevirdiler!

TRUMP'A DA SANSÜR UYGULAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecinin başlamasından bugüne kadar yaptığı paylaşımların yarısının Facebook ve Twitter tarafından sansürlenmesi ve "yanlış bilgi" notu düşülmesi dünya genelinde en çok konuşulan ve tartışılan konu haline gelmişti. Özellikle Twitter'ın Trump'ı sansürlemekten bir adım daha öteye giderek Trump'a cevap vermesi yapılan operasyonu gözler önüne sermişti. ABD Başkanı Trump'ın yaptığı 22 paylaşımın 11'i Twitter tarafından sansürlenmişti. Ayrıca Trump'ın tweetleri normal şartlarda dakikada 827 kez insanlar tarafından paylaşılırken bu sayı sansür sonrası 151'e düşmüştü.

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