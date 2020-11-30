Twitter ve Google'dan Türkiye manipülasyonu: Fransa'daki şiddet görüntülerini Türkiye diye çevirdiler!
Gazeteci Sibel Karkuş Fransa sokaklarından yaşanan protestoların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda "Türkiye" kelimesinin geçmemesine rağmen, Google ve Twitter tarafından yapılan çeviride "Türkiye'de yaşanıyor" ifadeleri kullanıldı. ABD Başkanı Trump'a uyguladığı sansürle gündeme gelen Twitter bu olayda da Türkiye karşıtı bir tutum sergiledi.
Son dönemlerde ABD Başkanı Donald Trump'a uyguladığı sansürler ile gündeme gelen Twitter'dan Türkiye karşıtı bir adım geldi.
FRANSA SOKAKLARINDAKİ ŞİDDETİ PAYLAŞTI!
Gazeteci Sibel Karkuş, Fransa sokaklarında yaşanan gergin anlar sonrasında yaralanan bir kişinin görsellerini sosyal medya hesabından paylaştı. Karkuş paylaşımında "Bu insanın bulunduğu yere bomba düşmedi, bu insan çatışmaya girmedi, bu insan yıllarca medeniyet, özgürlük ve insan hakları değerleri empoze edilen Avrupa'nın en büyük şehirlerinden biri #Paris'te yaşananları "fotoğraflamak" istedi." ifadelerini kullandı.
TWITTER VE GOOGLE'DAN ÇEVİRİ SKANDALI!
Karkuş'un yaptığı paylaşım Twitter ve Google tarafından "Türkiye'de yaşanıyor" olarak çevrildi. Karkuş yaptığı paylaşımda Twitter ve Google'a tepki gösterirken "Attığım tweet içeriğinde "Türkiye" kelimesi geçmemesine rağmen, Twitter çeviriyi "Türkiye'de yaşanıyor" olarak yapıyor. Artık neyi, nasıl manipüle edeceklerini şaşırdılar." ifadelerini kullandı.
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TRUMP'A DA SANSÜR UYGULAMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecinin başlamasından bugüne kadar yaptığı paylaşımların yarısının Facebook ve Twitter tarafından sansürlenmesi ve "yanlış bilgi" notu düşülmesi dünya genelinde en çok konuşulan ve tartışılan konu haline gelmişti. Özellikle Twitter'ın Trump'ı sansürlemekten bir adım daha öteye giderek Trump'a cevap vermesi yapılan operasyonu gözler önüne sermişti. ABD Başkanı Trump'ın yaptığı 22 paylaşımın 11'i Twitter tarafından sansürlenmişti. Ayrıca Trump'ın tweetleri normal şartlarda dakikada 827 kez insanlar tarafından paylaşılırken bu sayı sansür sonrası 151'e düşmüştü.
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