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Joe Biden köpeğiyle oynarken düştü: Detaylı bir muayeneden geçirilecek

'de 3 Kasım'da gerçekleşen seçimler sonrası başkan seçilen köpeği Major ile oynarken kayarak düştü. Biden'ın ayak bileğinin burkulduğu belirtildi. Joe Biden uzman bir ortopedist tarafından detaylı bir muayeneden geçirilecek.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Joe Biden köpeğiyle oynarken düştü: Detaylı bir muayeneden geçirilecek

ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimleri sonrasında resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden köpeği Major ile oynarken kayarak düştü. Biden'ın bileğinin burkulduğu açıklandı.

DETAYLI MUAYANEDEN GEÇİRİLECEK

Joe Biden kısa süre içinde uzman bir ortopedist tarafından çok detaylı bir muayeneden geçeceği de bildirildi.

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