Joe Biden köpeğiyle oynarken düştü: Detaylı bir muayeneden geçirilecek

ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimleri sonrasında resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden köpeği Major ile oynarken kayarak düştü. Biden'ın bileğinin burkulduğu açıklandı.

DETAYLI MUAYANEDEN GEÇİRİLECEK

Joe Biden kısa süre içinde uzman bir ortopedist tarafından çok detaylı bir muayeneden geçeceği de bildirildi.

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