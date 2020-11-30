Joe Biden köpeğiyle oynarken düştü: Detaylı bir muayeneden geçirilecek
ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen seçimler sonrası başkan seçilen Joe Biden köpeği Major ile oynarken kayarak düştü. Biden'ın ayak bileğinin burkulduğu belirtildi. Joe Biden uzman bir ortopedist tarafından detaylı bir muayeneden geçirilecek.
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ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimleri sonrasında resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden köpeği Major ile oynarken kayarak düştü. Biden'ın bileğinin burkulduğu açıklandı.
DETAYLI MUAYANEDEN GEÇİRİLECEK
Joe Biden kısa süre içinde uzman bir ortopedist tarafından çok detaylı bir muayeneden geçeceği de bildirildi.
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