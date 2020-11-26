Ryan, "Daha önce çeşitli virüslerin sinir sistemini etkileyerek canlıları daha sosyal olmaya iten davranışsal değişikliklere neden olduğu kanıtlandı. Yeni tip corona virüsün de hormon seviyelerini düzenleyerek, toplumdaki bulaşma katsayısını artıracak davranış değişikliklere neden olabileceğini düşünüyoruz. Endokrin sisteminde meydana gelen herhangi bir değişiklik, davranışların farklaşmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.