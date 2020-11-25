Kan grubuna göre koronavirüs riski: O kan grubu daha dikkatli olmalı! Koronavirüs ölüm riski en yüksek kan grubu hangisi?

Koronavirüs salgınını engellemek için yeni çalışmalar sürüyor. Aşı çalışmasının yanında, risk grubunda olan kişilerde dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Yapılan yeni aratırmaya göre; kan grubu ve koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonları, entübasyon ve ölüm arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu. Çalışma, enfeksiyon söz konusu olduğunda, oranların A ve B tipi kan gruplarında daha yüksek ancak AB tipi kan gruplarında daha düşük olduğunu buldu. Diğer yandan AB tipi kan grubu hem entübasyon hem de ölüm açısından yüksek risk altında bulunurken, B tip kan grubunda ise ölüm riski daha düşük olarak açıklandı.