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Koronavirüs il il haritası | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık açık uyardı! İşte alarm veren şehirler

Koronavirüs il il haritası | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de vaka sayılarında alarm veren şehirleri tek tek açıkladı. Yüzde 50'nin üzerinde vaka artışıyla tehlikeli bir durum olan bu illeri Bakan Koca, üzerinde ısrarla durarak uyardı. İşte il il o liste....

Giriş Tarihi: 26.11.2020 08:27 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 08:41
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Koronavirüs il il haritası | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık açık uyardı! İşte alarm veren şehirler


Yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı gösteren iller:

HATAY

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Koronavirüs il il haritası | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık açık uyardı! İşte alarm veren şehirler

ADANA

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Koronavirüs il il haritası | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık açık uyardı! İşte alarm veren şehirler

OSMANİYE

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Koronavirüs il il haritası | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık açık uyardı! İşte alarm veren şehirler

MERSİN

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Koronavirüs il il haritası | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık açık uyardı! İşte alarm veren şehirler

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