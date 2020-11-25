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Koronavirüs hayatlarını kararttı! Aynı aileden 12 gün içinde 4. ölüm...

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken 'de 12 günde bir aileyi yok etti. Mersin'in Tarsus ilçesinde Covid-19 nedeniyle aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, son olarak anne karnındaki 7 aylık bebek de öldü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
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Koronavirüs hayatlarını kararttı! Aynı aileden 12 gün içinde 4. ölüm...

Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesinde emlakçılık yapan , bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Karabulut, tedavi altına alındığı Tarsus Devlet Hastanesinde 13 Kasım'da hayatını kaybetti.

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Fadime Karabulut da birkaç gün sonra Covid-19 semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Testleri pozitif çıkan anne Karabulut yaşamını yitirdi.

EŞİNİN ÖLÜMÜ SONRASI HAMİLE OLAN BUKET KARABULUT ÜZÜNTÜDEN BEBEĞİNİ DE KAYBETTİ!

Covid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Karabulut ailesinden bir üzücü haber daha geldi. Covid-19 testleri pozitif çıkarak Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan abla Selda Karabulut da hayatını kaybetti.

Murat Karabulut'un 7 aylık hamile eşi Buket Karabulut (32) ise dün rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen anne karnındaki 7 aylık erkek bebek hayatını kaybetti. Aynı aileden 12 gün içinde 4 kişi hayatını kaybetti.

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