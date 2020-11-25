Koronavirüs hayatlarını kararttı! Aynı aileden 12 gün içinde 4. ölüm...

EŞİNİN ÖLÜMÜ SONRASI HAMİLE OLAN BUKET KARABULUT ÜZÜNTÜDEN BEBEĞİNİ DE KAYBETTİ!

Covid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Karabulut ailesinden bir üzücü haber daha geldi. Covid-19 testleri pozitif çıkarak Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan abla Selda Karabulut da hayatını kaybetti.