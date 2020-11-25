Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye kararı: Hayvani ürün ithalatını askıya aldı

Bu da demek oluyor ki yavaş yavaş sıfıra doğru gidiyoruz. Ama şuna inanıyorum ki, bunun nedeni ne ürün kalitesi, ne ihtiyacın ortadan kalkması değil. Suudi Arabistan her zaman bu ürünlere ihtiyacı olan bir ülkedir. Lojistik açısından bize yakın sayılır. Tamamen bu sıkıntının nedeni dış ilişkiler, dış politikalarla ilgilidir. Ama şahsen inanıyorum ki, kısa zamanda bu sıkıntılar bitecek ve Suudi Arabistan ile ihracatımız yine eskisi gibi hızla devam edecek. Bu konuda biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor" diye konuştu.