25 Kasım 2020, Çarşamba
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Zimbabve'de askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü

ülkesi Zimbabve'de uçağının düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Kazanın, teknik bir arıza nedeniyle yaşandığı kaydedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.11.2020
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Zimbabve'de askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Yerel basındaki habere göre, bir kadın pilot ve bir eğitmenin bulunduğu hava kuvvetlerine ait uçak eğitim amacıyla havalanmasının ardından düştü.

Teknik bir arıza nedeniyle yaşandığı kaydedilen kazada, uçakta bulunan 2 kişi de öldü.

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