Zimbabve'de askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Yerel basındaki habere göre, bir kadın pilot ve bir eğitmenin bulunduğu hava kuvvetlerine ait uçak eğitim amacıyla havalanmasının ardından düştü.

Teknik bir arıza nedeniyle yaşandığı kaydedilen kazada, uçakta bulunan 2 kişi de öldü.

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