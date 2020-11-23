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Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren hareket! G-20 Zirvesi sırasında golf oynamaya gitti

bin Abdulaziz'in dönem başkanlığında gerçekleştirilen G20 sırasında ’nin 45’inci Başkanı , golf oynamayı tercih etti.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren hareket! G-20 Zirvesi sırasında golf oynamaya gitti

bin Abdulaziz'in dönem başkanlığında gerçekleştirilen G20 bu yıl koronavirüs nedeniyle video konferans şeklinde düzenleniyor.



İki gün süren zirveye Başkan , Almanya Başbakanı Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi Jingping, Rusya Devlet Başkanı , Fansa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta gelmek üzere G20 üyesi 19 ülke ile Avrupa Birliği temsilcileri katıldı.

Zirvenin başlamasının ardından 'nin 45'inci Başkanı Durum Odası'ndan konferansa katıldı ancak, liderlerin ABD'deki başkanlık seçimleri ile ilgili konuşmasının ardından Trump'ın toplantıdan ayrıldığı ifade edildi.

LİDERLER KONUŞURKEN, TRUMP GOLF OYNADI
ABD medyası Trump'ın izini sürdü. Trump'ın başkent Washington DC dışındaki golf kulübünü ziyaret etmek için Beyaz Saray'dan ayrılarak, golf kulübünde golf oynadığı ortaya çıktı.

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