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Doğu Akdeniz’de Türk gemisine hukuksuz arama! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

'de 'nın 200 kilometre kuzeyinde Rosaline A isimli bir Türk kargo gemisi Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen Hamburg isimli Alman fırkateyni tarafından durduruldu ve hukuksuz şekilde arama yapmak istenildi. Peki bu hareket ne anlama geliyor? Bundan sonra neler olacak? hangi adımları atabilir? A Haber canlı yayınına bağlanan Emekli değerlendirdi.

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Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Doğu Akdeniz’de Türk gemisine hukuksuz arama! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

İşte emekli tümamiral Ali Deniz Kutluk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Hukukun siyaset adına istismar edildiği bir noktada gözüküyor. Açık denizde bayrak devleti diye konsept geçerlidir.

Doğu Akdeniz’de Türk gemisine hukuksuz arama! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi DOĞU AKDENİZ’DE TÜRK GEMİSİNE HUKUKSUZ ARAMA! UZMAN İSİM A HABER’DE DEĞERLENDİRDİ

Sadece bayrak devletleri ticaret gemileri üzerinde egemen yetkiler kullanabilir. Bunun birkaç istisnası vardır ve bu durum onun içerisine girmiyor.

"KARŞI KOYMA HAKKI"

Açık denizde istisnalar dışında Türk gemisine bir müdahale var. 'ın bunu İrini harekatı kapsamında yaptığı anlaşılıyor.

ve 'ye danışılmadan bu arama yapılıyor. Siyaseten gövde gösterisi yapılıyor. Bunun sonucu ne olur? Uluslararası hukuk karşı tarafa "karşı koyma" hakkını veriyor.

"YUNANİSTAN PANDORANIN KUTUSUNU AÇTI"

Bundan sonra Yunanistan'ın ticaret gemileri Türkiye'nin müdahalesine açık hale gelmiştir. Türkiye artık istediği yerde bu misillemiyi yapar.

İstediğini yapar çünkü kanunsuz eyleme karşı "kanunsuz müdahale" uygundur. Bu bir normdur. Yunanistan pandoranın kutusu açmış görünüyor."

Son dakika: Türk gemisine hukuk dışı arama! Yunan komutasındaki Alman fırkateyni Türk gemisini durdurdu SON DAKİKA: TÜRK GEMİSİNE HUKUK DIŞI ARAMA! YUNAN KOMUTASINDAKİ ALMAN FIRKATEYNİ TÜRK GEMİSİNİ DURDURDU
Son dakika: Türkiye'den Türk gemisinde hukuksuz aramaya çok sert tepki SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN TÜRK GEMİSİNDE HUKUKSUZ ARAMAYA ÇOK SERT TEPKİ

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