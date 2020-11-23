Doğu Akdeniz’de Türk gemisine hukuksuz arama! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

İşte emekli tümamiral Ali Deniz Kutluk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Hukukun siyaset adına istismar edildiği bir noktada gözüküyor. Açık denizde bayrak devleti diye konsept geçerlidir.

Sadece bayrak devletleri ticaret gemileri üzerinde egemen yetkiler kullanabilir. Bunun birkaç istisnası vardır ve bu durum onun içerisine girmiyor.