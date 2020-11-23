Doğu Akdeniz’de Türk gemisine hukuksuz arama! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Doğu Akdeniz'de Libya'nın 200 kilometre kuzeyinde Rosaline A isimli bir Türk kargo gemisi Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen Hamburg isimli Alman fırkateyni tarafından durduruldu ve hukuksuz şekilde arama yapmak istenildi. Peki bu hareket ne anlama geliyor? Bundan sonra neler olacak? Türkiye hangi adımları atabilir? A Haber canlı yayınına bağlanan Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk değerlendirdi.
İşte emekli tümamiral Ali Deniz Kutluk'un açıklamalarından öne çıkanlar:
Hukukun siyaset adına istismar edildiği bir noktada gözüküyor. Açık denizde bayrak devleti diye konsept geçerlidir.
Sadece bayrak devletleri ticaret gemileri üzerinde egemen yetkiler kullanabilir. Bunun birkaç istisnası vardır ve bu durum onun içerisine girmiyor.
"KARŞI KOYMA HAKKI"
Açık denizde istisnalar dışında Türk gemisine bir müdahale var. Yunanistan'ın bunu İrini harekatı kapsamında yaptığı anlaşılıyor.
"YUNANİSTAN PANDORANIN KUTUSUNU AÇTI"
Bundan sonra Yunanistan'ın ticaret gemileri Türkiye'nin müdahalesine açık hale gelmiştir. Türkiye artık istediği yerde bu misillemiyi yapar.
İstediğini yapar çünkü kanunsuz eyleme karşı "kanunsuz müdahale" uygundur. Bu bir normdur. Yunanistan pandoranın kutusu açmış görünüyor."