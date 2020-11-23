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Trump o eyaleti bırakmıyor: Davayı kaybetmişti temyize gidiyor

Başkanı , eyaletindeki seçimlerde usulsüzlük yaşandığı gerekçesiyle açtığı davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvurdu. Trump davayı "gerçek kanıt" sunulmaması gerekçesiyle kaybetmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.11.2020
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Trump o eyaleti bırakmıyor: Davayı kaybetmişti temyize gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığa seçilen Joe Biden'ın kazandığı Pensilvanya eyaletinde seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sonuçların tescil edilmemesi için federal mahkemede açtığı davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvurdu.

MAHKEME: GERÇEK KANIT YOK

Pensilvanya federal mahkemesi, Trump'ın seçim kampanyasının eyaletteki seçim sonuçlarının usulsüzlük iddiaları nedeniyle tescil edilmemesi talebiyle açtığı davayı "gerçek kanıt" sunulmaması gerekçesiyle reddetti.

TEMYİZE GİDİYOR

Seçim kampanyası ekibi ise Trump'un davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı. Yenilgiyi kabul etmeyen Trump, Biden'ın kazandığı kritik eyaletlerde seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle açtığı davaların çoğunu kaybetti.

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