Bakan Karaismailoğlu: Mart ayı ile Ekim ayı arasında 5,7 milyar dolarlık yatırım yaptık

"İNŞALLAH BU PROJEYLE NALLIHAN KUŞ CENNETİ VE NALLIHAN'A BÜYÜK DEĞER KAZANDIRACAK"

Projelerin artarak devam edeceğini bildiren Karaismailoğlu, "Nallıhan Yaban hayatını koruma alanındayız. 179 farklı kuş türü yaşıyor burada. Arkamızda görünen tünel Nallıhan Ankara yolunun bir uzantısı. Bulunduğumuz proje, Ankara, Yenikent, Ayaş Beypazarı Nallıhan yolu. Toplamda 140 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Bunun 112 kilometresi bölünmüş yol olarak tamamlandı. 5 kilometresinde bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor. Kalan 23 kilometrelik bölünmüş olmayan kısım. Bunun kararını verdik ihale süreci başladı. Bu yolu da en kısa zamanda Ankaralılara buluşturacağız. Bin 262 metre uzunluğunda ve devamında 270 metre uzunluğunda tünel ve köprüden oluşuyor. Bu tüneli yapmadan önce bölünmüş yol olarak buraya geçilebilirdi ama Kuş Cenneti'ni korumak için bu tünel yapılıyor, . inşallah bu projeyle Nallıhan Kuş Cenneti ve Nallıhan'a büyük değer kazandıracak. Burası Aladağ Çayı üzerinde bulunuyor. Buradaki köprü ve tünel imalatlarını inşallah 2021 yılı sonu içinde tamamlayıp eksik kalan 23 kilometrenin de ihalesini yaptıktan sonra Ankara Nallıhan arası inşallah konforlu ve güvenli yola kavuşacak" diye konuştu.