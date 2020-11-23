"Normal protokolleri takip edeceğim. Ciddiye alacağım yani. Başka bir şey yapmak için bir neden yok, ama yine de tamamen asemptomatiğim, tuhaf olan da bu" ifadelerini kullanan Trump Jr, oğluyla seyahate çıkmadan önce test edildikten sonra corona virüs pozitif olduğunu öğrendiğini ayrıca testin yanlış sonuç verme ihtimaline karşı belki birkaç test daha yaptırabileceğini açıkladı.