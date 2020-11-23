Dr. Moakes, "Bu tür ürünler, corona virüsün yayılmasını önlemek için kullanılacak. Maske takma ve el yıkama gibi hayati önem taşıyan şeylerin yerini almayacak. Bu spreyin yapacağı şey, korona virüsün iletimini önlemek ve yayılımını yavaşlatmak için ikinci bir koruma katmanı eklemek " diye ekledi.