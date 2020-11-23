Son dakika: Testlerden başarıyla geçti! Koronavirüsten 48 saat koruyan burun spreyi!
Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınana karşı aşı ve ilaç araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İngiltere, Birmingham Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, corona virüsten 48 saat boyunca koruyan sprey üretildi. Laboratuvar testlerinden başarıyla geçen burun spreyinin seri üretimine yakın zamanda başlanacağı bildirildi.
İngiltere, Birmingham Üniversitesi'nde Covid-19 enfeksiyonuna karşı 48 saate kadar koruma sağlayan burun spreyi geliştirildi.
Gellan ve yosundan elde edilen lifli kıvam arttırıcı madde olarak da bilinen karajenan kullanılarak geliştirilen sprey, yakın zamanda Birleşik Krallık'ta satışa sunulacak.
DAHA ÖNCE ONAYLANAN MADDELER KULLANILDI
Daha önce sağlık örgütleri tarafından onaylanan maddelerden üretildiği için kısa sürede onaylanan spreyi geliştiren Dr. Richard Moakes, "Bu sprey, halihazırda gıda ürünlerinde kullanılmakta olan hazır ürünlerden yapılmıştır. Bu maddeleri bilinçli olarak kullandık. Haftalar içinde seri üretime geçerek insanların kullanımına sunabiliriz" ifadelerini kullandı.
Gellan bileşeni, spreyin ince tabaka olarak burun yüzeyini kaplamasına yardımcı oluyor ve bu sayede corona virüs yakalanıyor. Onun çevresi kaplanır ve virüsü yok ediyor.
MASKE TAKMANIN VE EL YIKAMANIN YERİNİ ALMAYACAK
NTV'nin haberine göre, Birmingham Üniversitesi araştırmacıları, spreyin özellikle sağlık çalışanları, uçuş görevlileri veya okullar gibi yüksek riskli durumlarda faydalı olabileceğini söylüyor.