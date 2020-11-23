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Son dakika: Testlerden başarıyla geçti! Koronavirüsten 48 saat koruyan burun spreyi!

Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan yeni tip salgınana karşı aşı ve ilaç araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak , ’nde yapılan araştırmada, corona virüsten 48 saat boyunca koruyan sprey üretildi. Laboratuvar testlerinden başarıyla geçen burun spreyinin seri üretimine yakın zamanda başlanacağı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Son dakika: Testlerden başarıyla geçti! Koronavirüsten 48 saat koruyan burun spreyi!

, 'nde enfeksiyonuna karşı 48 saate kadar koruma sağlayan burun spreyi geliştirildi.

Gellan ve yosundan elde edilen lifli kıvam arttırıcı madde olarak da bilinen karajenan kullanılarak geliştirilen sprey, yakın zamanda 'ta satışa sunulacak.

DAHA ÖNCE ONAYLANAN MADDELER KULLANILDI

Daha önce sağlık örgütleri tarafından onaylanan maddelerden üretildiği için kısa sürede onaylanan spreyi geliştiren Dr. Richard Moakes, "Bu sprey, halihazırda gıda ürünlerinde kullanılmakta olan hazır ürünlerden yapılmıştır. Bu maddeleri bilinçli olarak kullandık. Haftalar içinde seri üretime geçerek insanların kullanımına sunabiliriz" ifadelerini kullandı.

Gellan bileşeni, spreyin ince tabaka olarak burun yüzeyini kaplamasına yardımcı oluyor ve bu sayede yakalanıyor. Onun çevresi kaplanır ve virüsü yok ediyor.

MASKE TAKMANIN VE EL YIKAMANIN YERİNİ ALMAYACAK

NTV'nin haberine göre, Birmingham Üniversitesi araştırmacıları, spreyin özellikle sağlık çalışanları, uçuş görevlileri veya okullar gibi yüksek riskli durumlarda faydalı olabileceğini söylüyor.

Dr. Moakes, "Bu tür ürünler, corona virüsün yayılmasını önlemek için kullanılacak. Maske takma ve el yıkama gibi hayati önem taşıyan şeylerin yerini almayacak. Bu spreyin yapacağı şey, korona virüsün iletimini önlemek ve yayılımını yavaşlatmak için ikinci bir koruma katmanı eklemek " diye ekledi.

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