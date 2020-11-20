20 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Dağlık Karabağ'a Rus askerlerinin sevkiyatı tamamlandı

Dağlık Karabağ'a Rus askerlerinin sevkiyatı tamamlandı

'ın topraklarını işgalci Ermenistan'dan kurtarmasının ardından yapılan anlaşmayla, Rus askeri 'a gitti. Güvenliği sağlayacak olan Rus askerlerinin sevkiyatı tamamlandı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020
ABONE OL
Dağlık Karabağ'a Rus askerlerinin sevkiyatı tamamlandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dağlık Karabağ'a Rus askerlerinin sevkiyatının tamamlandığını bildirdi.

Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan toplantıda Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin bilgi verdi.

Rus askerlerinin bölgeye konuşlanması işlemlerinin tamamlandığını ve görevlerini yerine getirdiğini aktaran Şoygu, 10 Kasım'da Dağlık Karabağ'daki çatışmaları durduran anlaşmanın sağlanmasından bu yana Rusya'dan 250 uçak seferi ile bölgeye asker ve teçhizat gönderildiğini belirtti.

Şoygu, böylece 1960 asker, 552 araç ve teçhizatın gözlem noktası kurulan 23 bölgeye ulaştırıldığını kaydetti.

"TÜRK-RUS ORTAK MERKEZİN YERİ ANLAŞMASI TAMAMLANIYOR"

Türkiye ile Rusya arasında ateşkesin izlenmesi için ortak merkezin konumu ve görevi hususundaki anlaşma hakkında da bilgi veren Şoygu, "Azerbaycan topraklarında ateşkesin kontrolü için Türk-Rus ortak merkezi kurulması ile ilgili memorandum çerçevesinde, Türk tarafıyla ortak merkezin yeri ve görevleri konusunda anlaşma tamamlanıyor." ifadelerini kullandı.

Ağdamda 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu AĞDAM'DA 27 YIL SONRA İLK KEZ EZAN OKUNDU
Son dakika: Ermenistan işgali bitti! Azerbaycan ordusu Ağdamda! Vatandaşlar duygularını A Haberle paylaştı SON DAKİKA: ERMENİSTAN İŞGALİ BİTTİ! AZERBAYCAN ORDUSU AĞDAM'DA! VATANDAŞLAR DUYGULARINI A HABER'LE PAYLAŞTI
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı! İşte Ermeni ordusundan firar eden asker sayısı SON DAKİKA: AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV AÇIKLADI! İŞTE ERMENİ ORDUSUNDAN FİRAR EDEN ASKER SAYISI

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA