İtalya'da korkunç tablo 1 günde 699 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da korona virüs salgınında can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 37 bin 242 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1 milyon 345 bin 767'ye ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 699 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 48 bin 569'a yükseldiğini açıkladı.