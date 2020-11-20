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Ağdam'da 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu

İşgalci Ermenistan'dan topraklarını kurtaran , 'a da giriş yaptı. Azerbaycan askerlerinin bölgeyi temizlemesiyle Ağdam'da ilk ezan okundu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Ağdam'da 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu

Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği iline giren askerlerinin bayrak diktiği kent camisinde ezan okundu.

Azerbaycan ile Ermenistan'ın imzaladığı ateşkes gereği, Ermeni silahlı güçlerinin Ağdam'dan çıkması üzerine Azerbaycan ordusu kente girdi.

Ağdam'da 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu AĞDAM'DA 27 YIL SONRA İLK KEZ EZAN OKUNDU

Azerbaycan askerleri, önce Ağdam'a giden yolları mayınlardan temizledi, daha sonra zırhlı araçlar ve tanklar şehre giriş yaptı.

Kent merkezindeki camiye gelen askerler etrafı temizledi, camiye ve minaresine bayrak astı.

Şehre giren askerlerin komutanı, caminin önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Başkomutanım, Ağdam ili işgalden kurtarılmıştır. Azerbaycan bayrağı Ağdam kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır." şeklinde konuşma yaptı.

Daha sonra camide 27 yılın ardından ilk ezan okundu, cuma namazı kılındı.

Caminin minaresinden çekilen görüntülerde neredeyse tek sağlam binası kalmayan şehrin harabe ve ıssız durumda olduğu dikkati çekiyor.

Minareleri ve ana yapısı sağlam kalan cami ise bakımsız durumda.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı 'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.

Ateşkes gereği Ermeni silahlı güçleri, 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çekilmişti.

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