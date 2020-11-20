Ağdam'da 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu

Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği Ağdam iline 27 yıl sonra giren Azerbaycan askerlerinin bayrak diktiği kent camisinde ezan okundu.

Azerbaycan ile Ermenistan'ın imzaladığı ateşkes gereği, Ermeni silahlı güçlerinin Ağdam'dan çıkması üzerine Azerbaycan ordusu kente girdi.

Azerbaycan askerleri, önce Ağdam'a giden yolları mayınlardan temizledi, daha sonra zırhlı araçlar ve tanklar şehre giriş yaptı.

Kent merkezindeki camiye gelen askerler etrafı temizledi, camiye ve minaresine bayrak astı.