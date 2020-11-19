Ermenistan’a 50 milyar dolarlık işgal faturası! Ödeyemezse toprak verecek

ZARAR HESAPLANIYOR

Aliyev'in bu açıklamasının ardından Ermenistan ordusunun geri çekildiği bölgelerde verdiği zararların tespiti için beklenen çalışma grupları ise kurulup görevlerine başladı. Öte yandan işgalden kurtarılan bölgelere uluslararası kuruluşlar ve bilirkişiler de davet edilecek. Yapılacak incelemelerde zararın hesaplanmasının ardından Ermenistan aleyhine uluslararası mahkemelerde tazminat davaları açılacak.

ALTIN İÇİN AYRI DAVA AÇILACAK

Ermenistan ordusu tarafından yakılıp yıkılan yerleşim yerleri ve ormanların yanı sıra 28 yıldır işgal altında tutulan Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan hükümeti tarafından sömürülen altın ve civa gibi kıymetli maden yatakları ile tarım arazilerinde oluşan kayıp ise ayrı ayrı hesaplanarak tazminat talebinde bulunulacak.