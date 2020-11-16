Ermenilerden geri çekilme tuzağı! Binlercesi tespit edildi
Cephede Azerbaycan ordusu tarafından hezimete uğratılan Ermenistan, yenilgiyi kabul ederek işgal ettiği bölgelerden geri çekiliyor. Savaşı kaybeden Ermeni ordusu, geri çekilirken de alçak oyunlara başvuruyor. Özellikle mezarlıklar olmak üzere geri çekilmelerin yaşandığı yerleşim yerlerinde binlerce mayın tespit edildi. Uzmanlar ise Ermenilerin terk ettiği evlerde de bu tür tuzak ve sürprizlerle karşılaşılabileceğine ilişkin uyarıda bulunuyor.
Azerbaycan ordusu ile cephe hattında girdiği çatışmalarda büyük kayıp vererek geçtiğimiz günlerde imzalanan bildiri ile işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan ordusu alçak yöntemlere başvurmaya devam ediyor.
Yapılan anlaşma kapsamında Ermenistan silahlı kuvvetleri işgal altındaki bölgelerden geri çekilirken mayınlama yaptığı ortaya çıktı.
BİNLERCE MAYIN BULUNDU
Yeni Şafak'ın haberine göre; Ermenistan ordusunun çekildiği bölgelerde mayın ve patlamamış mühimmat temizleme süreci devam ederken, Ulusal Mayın Eylem Ajansı şimdiden yaklaşık 1.500 çağrı geldi. Yapılan aramalarda, 526 patlamamış mühimmat, 4228 anti-tank mayını ve yaklaşık iki bin anti-personel mayın bulundu ve etkisiz hale getirildi.
ÖZELLİKLE MEZARLIKLARA KOYMUŞLAR
Ermenistan ordusunun özellikle mezarlıklarda mayınlama yaptığı tespit edilirken askeri uzmanlar bu tür tuzaklamaların ileride Ermenilerin terk ettiği ev ve yerleşim yerlerinde de sıkça karşılaşılabileceği noktasında uyarıda bulunuyor.
5 BİN KİŞİ EĞİTİLDİ
Azerbaycan ordusunda 5 binden fazla kişiye mayınlar konusunda eğitim verilirken, yetkililer işgalden kurtulan veya cephe bölgelerinde yaşayan vatandaşların tehlikeli bir cihaz görmeleri halinde bu bölgelerde hizmet veren ajans gruplarının yanı sıra 102 ve 112 servislerini de bilgilendirmeleri gerektiğini belirtiyor.
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