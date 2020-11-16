Yunanistan'ı korku sardı: Batı Trakya da Karabağ gibi olabilir

EBEDİ DÜŞMANIMIZ

"Peki Yunan hükûmeti, muhtemelen Yunanistan'ın toprak bütünlüğünü bile tehlikeye sokabilecek sonuçlar doğuracak benzer bir durumda ne yapacaktır?" diye sorulan yazı şu ifadelerle sona erdi: "Ermenistan'ın mağlubiyeti bize, milli menfaatleri ve ülkenin geleceğini tehlikeye sokabilecek yöntemler uygulayan siyasi yönetimlerin, er geç tarihin acımasız yüzüyle karşı karşıya kalacaklarını öğretti. Tarihten ders almazsak ülkemizin uzun süredir Batılı "ortaklara' olan tek taraflı bağımlılığının neticelerine hazır olmalıyız. Onlar tarihte bir kez daha bizim ebedi düşmanımızın öncelikleri (Türk yayılmacılığı) ile tamamen uyumludurlar."