11 Kasım 2020, Çarşamba
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Trump itiraz etmişti: Georgia'da oylar yeniden sayılacak

'de gerçekleştirilen seçimlerde yaşanan belirsizlikler halen sürerken Trump'ın itiraz ettiği eyaletlerden olan 'da oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Trump itiraz etmişti: Georgia'da oylar yeniden sayılacak

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde sonuçların henüz netleşmediği 16 delegeli Georgia'da oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

42 DELEGELİK BÖLGE NETLEŞMEDİ

ABD'deki başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden 279 delegeye ulaşarak seçimleri kazanmış olsa da toplam 42 delegeye sahip Arizona, Kuzey Karolina ve Georgia'da sonuçlar henüz netleşmedi.

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, bugün düzenlediği basın toplantısında Biden'ın 14 bin oy ile önde göründüğü eyalette kullanılan oyların tek tek tekrar sayılacağını duyurdu.

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MAKİNE İLE SAYILABİLİR

Oy sayım işlemlerinin 20 Kasım'a kadar sürebileceğini belirten Raffensperger, el ile sayılan oyların sonucunda kaybeden tarafın yeniden makine ile oy sayımı talep edebileceğini belirtti.

KAÇ DELEGE GEREKİYOR?

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

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