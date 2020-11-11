Son dakika: Yunanistan'da Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor! Ülkede en yüksek ölü sayısı görüldü

Yeni kısıtlama ve tedbirlerin, bu cuma gününden itibaren uygulanmaya başlanacağını söyleyen Hardalias, iş ve sağlık sebepleriyle sokağa çıkma ihtiyacı olan vatandaşların kısa mesaj atarak evlerinden ayrılabileceklerini dile getirdi.

Ülkede geçen hafta 30 Kasım'a kadar sürecek genel karantina ilan edilmiş ve 00.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Vatandaşların, gündüz saatlerinde ise işvereninden aldığı izin belgesi veya sağlık, alışveriş ve spor gibi nedenlerle kısa mesaj yoluyla bildirim yaparak evlerinden ayrılabileceği belirtilmişti.