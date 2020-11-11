11 Kasım 2020, Çarşamba
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Hayat normale dönüyor! Terter kentinde savaşın izleri siliniyor

Son dakika haberi... 'ın günlerce yoğun şekilde bombalanan kentinde savaşın izleri siliniyor. Sokakta temizlik yapan işçilerden , Karabağ'ı almalarından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Sokaklarını süpürüyoruz Terter'in. Sevincimizden sokakları temizliyoruz. Azerbaycan büyük bir zafer kazandı. Çok güzel." ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.11.2020
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Hayat normale dönüyor! Terter kentinde savaşın izleri siliniyor

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşmanın ardından Terter kentinde hayat normale dönüyor.

Yoğun saldırıların yaşandığı kentte, Saat Meydanı'nda toplanan çok sayıda Terterli, sokakları süpürdü. Esnaf kırılan camları temizledi ve eşyalarını yerleştirdi.

Terter halkı, evlerine döndükleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Sokakta temizlik yapan işçilerden Benövşe Hüseyinova, Karabağ'ı almalarından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Sokaklarını süpürüyoruz Terter'in. Sevincimizden sokakları temizliyoruz. Azerbaycan büyük bir zafer kazandı. Çok güzel." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN CUMHURBAŞKANI'NIN ELLERİNDEN ÖPERİM"

Ev hanımı Qehremanova Mexmer arazilerini temizlediklerini aktararak, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın ellerinden öperim. O bizi tek koymadı. Allah Türkiye halkına yardım etsin." dedi.

Terter'de zor günler geçirdiklerini vurgulayan Mexmer, uzun süre duydukları korku nedeniyle evden çıkmadıklarını ancak yine de yurtlarını terk etmediklerini ifade etti.

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