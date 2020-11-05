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Trump'tan "Oy sayımını durdurun" çağrısı! Sosyal medyadan paylaştı

Son dakika haberine ABD Başkanı 'tan 14 saat sonra yeni açıklama geldi. Biden'ın "Tüm oylar sayılmalı" mesajının ardından Trump "SAYIMI DURDURUN" yazan bir tweet attı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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Trump'tan Oy sayımını durdurun çağrısı! Sosyal medyadan paylaştı

ABD yakın tarihinin en kritik başkanlık seçimi geride kaldı. ABD seçimlerinde oy sayımları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan 14 saat sonra yeni açıklama geldi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, 'Oylamayı durdurur' dedi.

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TRUMP BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump ve seçim ekibi bugün seçim sonuçlarının netleşmesi için en kritik eyaletlerden biri olan Nevada'nın Las Vegas kentinde "önemli bir duyurunun yapılacağı" basın toplantısı düzenleyecek.

Trump'ın seçim kampanyasını yürüten ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Başkan adayı Donald Trump ve seçim ekibi bugün Las Vegas'ta yerel saat ile 08.30'da (TSİ 19.30) önemli bir basın duyurunun yapılacağı basın toplantısı düzenleyecektir." bilgisi paylaşıldı.

"SAYIMLARI DURDURUN" PAYLAŞIMI

Öte yandan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayımları durdurun." mesajını verdi.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan 59. başkanlık seçimlerinde kazanan henüz netleşmedi. Resmi olmayan sonuçlara göre Trump şu ana kadar 214, Biden ise 253 delege kazandı.

Halen toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları netleşmiş değil.

11 delegeli Arizona ve 6 delegeli Nevada'da kazananın belli olması, başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek adayın belirlenmesinde kritik öneme sahip.

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