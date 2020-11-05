Viyana'daki terör saldırısında 3 kişiyi kurtarmışlardı! İki Türk genci Avrupa'da kahraman ilan edildi

İki Türk kahramanın yaptıklarını övmek yerine sosyal medyada linç kampanyası yürütenler de oldu. Mikail Özen, "O an ırk, din ayrımı yapmadan insanlık adına yardım etmeye çalıştık" dedi. Saldırıda hafif yaralanan Recep Tayyip Gültekin ise, "Ölseydim bizi linç etmeye çalışanlar ne derdi acaba" dedi.

Bu arada Avusturya istihbaratının, Fejzulai Kujtim isimli teröristin saldırı öncesinde Slovakya'dan mermi satın alma girişiminde bulunduğundan habedar olduğu ancak bu bilgiyi savcılığa iletmediği ortaya çıktı.