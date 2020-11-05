1984 yılında ölen William Bradley Biden'a oy verdi
ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimindeki tartışmalar sürerken flaş bir iddia ortaya atıldı. 1984 yılında hayatını kaybeden William Bradley'in 2020 ABD seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'a oy verdiği ortaya çıktı. Belgeleri yayınlanan oy kullanma işlemi ABD ve dünyada şaşkınlık yarattı. 2020 seçimleri Trump'a uygulanan Twitter sansürü, eyaletlerdeki durumun belirsizliği, ölülerin oy kullanması gibi konular nedeniyle uzun süre konuşulacak gibi duruyor.
ABD seçimlerinde oy sayımları sürerken tartışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Twitter'ın Trump'a uyguladığı sansürler, eyaletlerdeki durumların belirsizliği, iki adayın yaptığı paylaşımlarla 2020 ABD seçimleri uzun süre unutulmayacak bir seçim olma yolunda ilerliyor. Bu noktada seçimlerle ilgili başka ilginç durum daha yaşandı. 1984 yılında ölen William Bradley'nin Biden lehine oy kullandığı kayıtlara geçti.
ÖLÜ KİŞİ BIDEN'A OY VERDİ
1 Haziran 1984'de Michigan'da hayatını kaybeden William Bradley'nin 2020 ABD başkanlık seçimlerinde oy kullandığı ortaya çıktı. Yayınlanan tweetlerde Bradley'nin oy kullanabildiği doğrulanırken bu durum ABD ve dünyada şaşkınlık yarattı.
BIDEN 5-10 MİLYON OY ÇALDI İDDİALARI
ABD tarihinin en karmaşık seçimlerinden biri olan 2020 seçimlerinde Joe Biden'ın 5-10 milyon arasında bir rakamda sahte oy ile seçimleri manipule ettiği iddia ediliyor.