1984 yılında ölen William Bradley Biden'a oy verdi

ABD seçimlerinde oy sayımları sürerken tartışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Twitter'ın Trump'a uyguladığı sansürler, eyaletlerdeki durumların belirsizliği, iki adayın yaptığı paylaşımlarla 2020 ABD seçimleri uzun süre unutulmayacak bir seçim olma yolunda ilerliyor. Bu noktada seçimlerle ilgili başka ilginç durum daha yaşandı. 1984 yılında ölen William Bradley'nin Biden lehine oy kullandığı kayıtlara geçti.

ÖLÜ KİŞİ BIDEN'A OY VERDİ

1 Haziran 1984'de Michigan'da hayatını kaybeden William Bradley'nin 2020 ABD başkanlık seçimlerinde oy kullandığı ortaya çıktı. Yayınlanan tweetlerde Bradley'nin oy kullanabildiği doğrulanırken bu durum ABD ve dünyada şaşkınlık yarattı.

BIDEN 5-10 MİLYON OY ÇALDI İDDİALARI

ABD tarihinin en karmaşık seçimlerinden biri olan 2020 seçimlerinde Joe Biden'ın 5-10 milyon arasında bir rakamda sahte oy ile seçimleri manipule ettiği iddia ediliyor.