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Paris'teki kilise saldırısıyla ilgili flaş gelişme: Müebbet hapis kararı

Son dakika haberi... 'nın başkenti 'te 2015'te, kiliseye saldırı düzenlemeyi planlamak ve bir öğretmeni öldürmekle suçlanan Sid Ahmed Ghalam, cezasına çarptırıldı.

DÜNYA
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Paris'teki kilise saldırısıyla ilgili flaş gelişme: Müebbet hapis kararı

Fransız basınındaki haberlere göre, Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi, Nisan 2015'te Paris yakınlarındaki Villejuif semtinde Aurelie Chatelain adlı öğretmeni öldürmek ve bir kiliseye saldırı planlamaktan sorumlu tutulan Ghalam'ı müebbet hapse mahkum etti.


En az 22 yıl hapis yatacak olan 29 yaşındaki Ghalam, ayrıca Fransa toprağına ayak basmaktan men edildi.

Ghlam, yargılanması sırasında kiliseye saldırı hazırlığında olduğunu ancak sonra vazgeçtiğini belirtmiş, öğretmeni de başka birinin öldürdüğünü savunmuştu.

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