ABD Eyalet Başsavcısı yardım için Biden'ın partisini adres gösterdi

ABD'de gerçekleşen 59.Başkanlık seçiminde oy sayımları tüm hızıyla sürerken ülkede seçime yönelik ilginç gelişmelerde yaşanmaya devam ediyor. Joe Biden'ın partisi olan Demokratik Parti üyesi Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro seçimin ilk gününde yaptığı paylaşımla Trump destekçilerinin tepkisini çekti.

YARDIM LAZIMSA DEMOKRATİK PARTİ'Yİ ARAYIN

ABD Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro seçimin ilk günü olan 3 Kasım'da yaptığı paylaşımda posta oylaması nedeniyle nerede oy kullanacağını bilmeyen yada başka bir problem yaşayan vatandaşların Joe Biden'ın başını çektiği Demokratik Parti'ye ait "Seçmen Destek Hattı"nı aramasını tavsiye etti. Paylaşımında destek hattının numarasını bile paylaşan Shapiro, tarafsız olması gerektiği seçim döneminde yaptığı paylaşımla ülke genelinde tartışılan isimlerden biri oldu.

POSTA YOLUYLA OY KULLANMA?

ABD'deki seçim kanunlarına göre bir seçmen, belirli durumlarda seçim sandığına gitmeden uzaktan posta yoluyla oy kullanma hakkına sahiptir. Koronavirüs salgınına kadar ABD'de sadece birkaç eyaletteki seçmenler sandığa gitmeden posta yoluyla oy kullanabilirken, salgın nedeniyle 2020 seçimlerinde tüm seçmenlerinin herhangi bir başvuruda bulunmasalar bile sandık başına gitmeden posta yoluyla oy kullanabilmesinin önü açılmıştı.

TRUMP İSTİFASINI İSTEDİ

Başkanlık adayı ve ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan oy sayımının devam ettiği Pennsylvania Başsavcısı Josh Shapiro'nun istifasının istendiğini açıkladı.

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