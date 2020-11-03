Son dakika: Azerbaycan Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü
Son dakika haberine göre, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir taktik insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi. Açıklamada, söz konusu İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.
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Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir taktik insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.50'de Ermenistan'a ait bir İHA'nın cephede keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.
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