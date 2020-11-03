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Son dakika: Azerbaycan Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü

Son dakika haberine göre,  ordusunun 'a ait bir taktik (İHA) düşürdüğü bildirildi. Açıklamada, söz konusu İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2020
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Son dakika: Azerbaycan Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir taktik insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.50'de Ermenistan'a ait bir İHA'nın cephede keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

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