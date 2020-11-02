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Ermenistan ordusu darmadağın! Yiyecek ekmekleri kalmadı

ordusu tarafından cephede ağır darbe alan , dağılmanın eşiğine geldi. Azerbaycan yapılan açıklamada cephane ve yiyecekleri tükenen Ermenistan ordusuna bağlı bazı birliklerin cephelerden geri çekildiği vurgulandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Ermenistan ordusu darmadağın! Yiyecek ekmekleri kalmadı

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

İMHA EDİLEN ASKERİ ARAÇ VE SİSTEMLER
Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 3 mühimmat dolu kamyon ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

CEPHANE VE YİYECEKLERİ TÜKENDİ
Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı, silah, cephane ve yiyeceklerinin tükendiği belirtildi.

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