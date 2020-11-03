ABD Başkanlık seçim sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Başkanlık seçimine saatler kala ABD'de başkan adaylarının yoğun programı devam ediyor. ABD'de yapılan tüm anketlerin ortalamasını alan analiz sitesi Real Clear Politics'de ulusal anketlerde Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi Trump'ın 6,5 puan önünde görünüyor. Peki, ABD seçimleri Türkiye saati ile kaçta? 59. ABD Başkanlık seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

ABD BAŞKANLIK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD'de Trump ile Biden arasındaki başkanlık yarışı, tüm hızıyla devam ediyor. 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. 80 milyona yakın kişi postayla oy kullanıyor. Seçim sonuçlarının 3 Kasım gecesi netleşmesi bekleniyor.

Seçim sonuçlarının net olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz seçim dönemlerinde ABD'nin Batı Yakası'ndaki eyaletlerde sandıkların kapanmasıyla birlikte TSİ 07.00 civarında sonuçlar netleşmeye başlıyordu. 2008 seçimlerinde kesin sonuçlar tam bu saatte, 2012'de ise 15 dakika sonra gelmişti.

2016'daki en son seçimlerde ise Donald Trump, Pennsylvania'yı kazanana kadar sonuçlar netleşmemiş ve ancak bu eyaletten TSİ 09.35'te sonuçlar geldiğinde kazandığı kesin olarak ilan edilmişti.