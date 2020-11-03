ABD seçimleri Türkiye saati ile kaçta? 59. ABD Başkanlık seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABD Başkanlık seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? ABD Başkanlık seçimine saatler kaldı. Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump ile Demokratların Başkan Adayı Joe Biden arasındaki rekabette kimin kazanacağı merakla bekleniyor. Başkan adayları çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Peki, ABD seçimleri Türkiye saati ile kaçta? 59. ABD Başkanlık seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ABD Başkanlık seçimleri ile ilgili merak edilenler...
ABD Başkanlık seçim sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Başkanlık seçimine saatler kala ABD'de başkan adaylarının yoğun programı devam ediyor. ABD'de yapılan tüm anketlerin ortalamasını alan analiz sitesi Real Clear Politics'de ulusal anketlerde Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi Trump'ın 6,5 puan önünde görünüyor. Peki, ABD seçimleri Türkiye saati ile kaçta? 59. ABD Başkanlık seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
ABD BAŞKANLIK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD'de Trump ile Biden arasındaki başkanlık yarışı, tüm hızıyla devam ediyor. 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. 80 milyona yakın kişi postayla oy kullanıyor. Seçim sonuçlarının 3 Kasım gecesi netleşmesi bekleniyor.
Seçim sonuçlarının net olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz seçim dönemlerinde ABD'nin Batı Yakası'ndaki eyaletlerde sandıkların kapanmasıyla birlikte TSİ 07.00 civarında sonuçlar netleşmeye başlıyordu. 2008 seçimlerinde kesin sonuçlar tam bu saatte, 2012'de ise 15 dakika sonra gelmişti.
2016'daki en son seçimlerde ise Donald Trump, Pennsylvania'yı kazanana kadar sonuçlar netleşmemiş ve ancak bu eyaletten TSİ 09.35'te sonuçlar geldiğinde kazandığı kesin olarak ilan edilmişti.
ANKETLERDE KİM ÖNDE?
ABD'de yapılan tüm anketlerin ortalamasını alan analiz sitesi Real Clear Politics'de ulusal anketlerde Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi Trump'ın 6,5 puan önünde görünüyor.
Kritik eyaletlere bakıldığında da Kuzey Carolina haricindeki tüm eyaletlerde Biden'ın üstünlüğü dikkati çekiyor. Kuzey Carolina'da Trump'ın, rakibi Biden'ın 0,6 puan önünde olduğu belirtiliyor.
Biden, en kritik eyaletlerden Florida'da 1, Pennsylvania'da 4,2 puan önde görünüyor. Diğer kritik eyaletlerden Michigan'da 5,1, Wisconsin'de 6,6, Arizona'da ise 1 puan üstünlüğü bulunuyor.
SALINCAK EYALETLERİN ÖNEMİ
ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor.
Burada toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.
Bu sistemde, ABD'de seçimin kaderini Cumhuriyetçi ile Demokratlar arasında gidip geldikleri için "salıncak" olarak adlandırılan eyaletler belirliyor.
Başkanlık için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101'ini teşkil eden 6 salıncak eyalette 2020 seçimlerinde en önemli iki eyalet olarak Pennsylvania ve Florida öne çıkıyor.
3 KASIM'DAN SONRA ABD'Yİ NASIL BİR SÜREÇ BEKLİYOR?
ABD'de seçim süreci, esasen seçim gününden sonra da uzun bir süreyi kapsıyor.
Seçim sonuçlarının gecikmesi durumunda, sonraki aşamalar için Anayasa ve kanunlarla belirlenmiş bazı tarihlerin değiştirilmesi söz konusu olmadığından, bu durum da beraberinde yeni bir kaos getirebilir.
Tarihler, eyaletlere göre farklılık gösterse de tüm eyaletlerin 10 Kasım-11 Aralık'ta seçim sonuçlarını resmen onaylaması gerekiyor. Tüm eyaletler, 8 Aralık'a kadar tüm oyları sayıp, hangi adayın delege oyu kazandığına karar vermek zorunda.
14 Aralık'a kadar her eyaletin Seçiciler Kurulu üyesi, başkan adayına oyunu verip, bu oyları Washington'a göndermeli. Gönderilen oyların en geç 23 Aralık'a kadar ABD Kongresine ulaşması gerekiyor.
3 Kasım'da yapılacak seçimlerde görevine seçilen Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, 3 Ocak'ta yemin ederek görevlerine başlayacak.
6 Ocak'ta ise hem Temsilciler Meclisi hem de Senato Üyeleri, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu salonunda bir araya gelecek.
Aynı zamanda Senato Başkanı da olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında, Kongrenin her iki kanadından 1'er temsilcisi eyaletlerden gelen oyları alfabetik sıraya göre okuyup sayacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra kendisine teslim edilen sonuçları Pence, resmi olarak duyuracak ve varsa itirazları dinleyecek.
Tüm bu takvimin normal olarak işlemesi durumunda, ABD'nin yeni başkanı 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.
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