Ermenistan sahaya bunları sürüyor! Önce PKK'lı teröristler şimdi de ırkçı Fransızlar

Ermenistan, işgal ettiği Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan ordusuna karşı Ortadoğu'dan getirerek kullandığı PKK/YPG terör örgütü gruplarına, Avrupa'dan aşırı sağcı örgüt üyelerini de dahil etti. Fransa'da şiddet yanlısı Neo Nazi ideolojisine sahip "Zouaves Paris" (ZVP) örgütünün lideri Marc de Cacqueray-Valmeinier, sosyal medya hesabından üzerinde asker kıyafeti ve elinde otomatik silahın da bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak, Ermenistan'ın saflarında Azerbaycan'a karşı savaşmak için Dağlık Karabağ bölgesine gittiğini açıkladı.

ÖNCE PKK ŞİMDİ ZVP

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti. Tanksavar birliğinde görev aldığını anlatan Mikaelyan, kışlada aralarında Kürt asıllı paralı askerlerin de bulunduğunu belirtmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de PKK'lı teröristlerin Ermenistan'ın yanında savaştığını açıklamıştı. Lübnan'da Ermenilerin yaşadığı bölgelerde, Dağlık Karabağ'da savaşmak için gönüllü asker toplama merkezleri kurulmuştu.

SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan Azerbaycan ordusu, cephede Ermenistan'a darbe vurmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusu dün sekiz köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Ayrıca Ermenistan'a ait dört adet "Grad" çok namlulu roketatar sisteminin imha edilirken bir Su-25 savaş uçağı daha düşürüldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunan savaş uçağının Zangilan bölgesinde imha edildiği belirtildi.

"SAVAŞIN DEVAM ETMESİNİN SORUMLUSU PAŞİNYAN"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Bugün savaşın devam etmesi ve her iki tarafta da kayıplarının yaşanmasının sorumlusu Paşinyan'dır (Ermenistan Başbakanı)" dedi. Başkent Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile görüşen Aliyev "Ermenistan mağlubiyetini kabul edip topraklarımızdan çıktıktan sonra bu meseleyi masada çözmek en makbul yol" dedi. "Bütün dünyaya gücünüzü gösterdiniz" diyen Bakan Çavuşoğlu ise "Gurur duyuyoruz ve inşallah kendi öz topraklarımızı bu başarılı ameliyatlarla geri alacağız. Diğer taraftan İzmir'deki depremden sonra beni ilk arayan Olağanüstü Hâller Bakanı'nız Kemaleddin Bey oldu. Her şeyimiz hazır, uçaklar hazır dedi. Bunu Türk kamuoyuyla paylaşınca milletimiz çok memnun oldu. Karabağ meselesini, vatandaşlarımız yakından takip ediyor ve bize sürekli daha fazla destek verin Azerbaycan'a diye uyarılarda bulunuyor. Bizi de cepheye gönderin diyen çok kişi var" ifadelerini kullandı.

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