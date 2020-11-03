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Fransız bakandan skandal karikatüre sert tepki: İğrenç

Son dakika haberi... 'nın eski Eğitim Bakanı ve felsefe öğretmeni Luc Ferry, Fransız mizah dergisi 'da yer alan ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri "iğrenç" olarak tanımlayarak, bunların derste gösterilmemesi gerektiğini belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2020
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Fransız bakandan skandal karikatüre sert tepki: İğrenç

Ferry, kamu yayıncısı France Info'ya verdiği demeçte, Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin kendisini sarstığını söyledi.

Bugün lise son sınıf öğretmeni olması halinde derste ifade özgürlüğünü anlatmak için Kral Louis Philippe'i armut şeklinde tasvir eden karikatürleri göstereceğini ifade eden Ferry, bu karikatürün o dönemde skandal olarak karşılandığını ifade etti.

Ferry, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerine ilişkin, "Pornografi sınırında ve iğrenç olan bu karikatürleri göstermek zorunda değiliz." dedi.

İfade özgürlüğünü savunmak için insanlara hakaret edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ferry, bir derste Charlie Hebdo'nun karikatürlerinin gösterilmesi halinde, sadece Hz. Muhammed ile ilgili olanların değil, Yahudiliği ve Hristiyanlığı eleştiren, Hz. İsa ile Hz. Musa'nın karikatürlerinin de gösterilmesi gerektiği yorumunu yaptı.

Ferry, hükümetin terörle mücadele konusunda yanlış yere odaklandığını belirtti.

Kin ve nefretin sosyal medyada yayıldığını, ardından "bir delinin" öğretmeni öldürdüğünü ifade eden Ferry, hükümetin gündemindeki "İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısının gerekli olmadığını, böyle bir sorunun bulunmadığını kaydetti.

Ferry, öğretmenin öldürülmesinin nedeninin "İslamcı ayrılıkçılık" olmadığının altını çizdi.

Fransa'da 16 Ekim'de Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ile baskınlar arttı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son dönemde de İslam karşıtı tutumu ve siyasetçilerin Müslümanları hedef alan açıklamaları dünyanın birçok yerinde tepkilere neden oluyor.

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