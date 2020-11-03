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Başkan Erdoğan Viyana'daki terör saldırısında yardıma koşan kahraman Türklerle konuştu

Başkan Erdoğan 'nın şehrinde meydana gelen terör saldırısı esnasında canlarını hiçe sayarak Avusturyalıları kurtaran Türk vatandaşları ve ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Başkan Erdoğan Viyana'daki terör saldırısında yardıma koşan kahraman Türklerle konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısı sırasında yaralanmasına rağmen -canını hiçe sayarak- diğer yaralılara yardıma koşan ve vurulan bir polis memurunu ambulansa taşıyarak onun hayatınını kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gerçekleşen terör saldırısında yaralanan Recep Tayyip Gültekin'e geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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SENİNLE GURUR DUYUYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı olmasına rağmen arkadaşı Mikail Özen ile birlikte canlarını hiçe sayarak diğer yaralılara yardıma koşan ve o sırada vurulan bir polis memurunu ambulansa taşıyarak onun hayatını kurtaran Recep Tayyip Gültekin'e "Seninle gurur duyuyoruz" dedi.

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YARADILANI YARADAN'DAN ÖTÜRÜ SEVDİK

Recep Tayyip Gültekin ile isimlerinin aynı olmasının da güzel bir tevafuk olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede şunları kaydetti:
"Avusturyalılara yardım etmeye devam edin. Onlar belki bizi anlamayabilirler ama biz onları anlarız. Çünkü biz yaradılanları Yaradan'dan ötürü sevdik; dinine bakmadık, mezhebine bakmadık. Sadece insan olması bizim için yeter dedik ve bu yola da böyle devam ediyoruz. Ben biliyorum ki Avusturya'da zaman zaman çok ciddi sıkıntılar çektiniz. Hala da çok ��ok ciddi sıkıntılar çekiyorsunuz. Müslüman olmaktan başka -onlar nezdinde- sizin hiçbir günahınız yok. Ama bizim için de Müslüman olmak en önemli iftihar vesilesi. Bir defa, terörle, terörizmle en büyük mücadeleyi biz verdik, vermeye devam ediyoruz. Bulunduğunuz her yerde, iyiliğin, barışın, güzelliğin temsilcisi olacağınızdan eminim. Milletim, ailem ve şahsım adına sana teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün aileye selamlar."

İSMİNİZİ BÜYÜK BİR ŞEREFLE TAŞIYORUM

Recep Tayyip Gültekin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Eksik olmayın. En büyük hayalim, Allah nasip ederse, bir gün sizinle yüz yüze görüşmek ya da telefonla konuşmaktı. İsminizi de büyük bir şerefle taşıyorum. İnşallah Türkiye'ye geldiğimde elinizi öpmeye fırsatım olursa da memnun olurum." dedi.

HER ZAMAN SİZİNLEYİZ

Mikail Özen de "Sayın Cumhurbaşkanım ellerinizden öpüyorum. Sizinle konuşabilmek, sesinizi duyabilmek çok büyük mutluluk. Allah sizi devletimizin başından eksik etmesin. Allah sizi alem-i İslam'ın başından eksik etmesin. Her zaman sizlerin yanındayız. Her zaman sizinleyiz." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Recep Tayyip Gültekin'in babası Ahmet Gültekin'le de bir süre sohbet etti.

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