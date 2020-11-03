O ülkede kafe ve restoranlar süresiz olarak kapatıldı: Her an sokağa çıkma yasağı gelebilir

SADECE PAKET SERVİSE İZİN VAR

Tamamı "kırmızı bölge" ilan edilen Polonya'da yaklaşık 3 hafta önce aqua park, havuz ve fitness salonları kapatılmış, kafe, bar, restoranlara ise yalnızca paket servis yapmaları şartı getirilmişti. Anaokulu ve ilkokul 1, 2, 3. sınıf öğrencilerinin örgün öğretime devam ettiği ülkede 4. sınıf ve üzeri tüm öğrenciler için uzaktan eğitime geçilmiş, 16 yaşından küçük çocuklara ise yanlarında bir yetişkin olmaksızın yerel saatle 08.00-16.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti.